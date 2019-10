Ihren Hauptschulabschluss in der Tasche haben die Teilnehmer des VHS-Kurses. Foto: Talea Norda

Papenburg. 17 Teilnehmer des Hauptschulabschluss-Kurses haben an der Volkshochschule (VHS) in Papenburg ihre Zeugnisse erhalten. Unter den erfolgreichen Absolventen sind auch 13 Geflüchtete, die jetzt in das Arbeitsleben einsteigen können.