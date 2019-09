Aschendorf. Zu seinem Herbstfest lädt der Heimat- und Bürgerverein (HBV) Aschendorf am Sonntag, 29. September, ab 11 Uhr auf den Heimathof an der Waldseestraße ein.

Das Fest dient als Ersatz für die weggefallene Kirmes. Nach Angaben des Veranstalters wird für Kinder ein morgendlicher Flohmarkt durchgeführt. Zudem sollen weitere Aktionen für Spaß, Spiel und Unterhaltung sorgen.

Um 14.30 Uhr wird im Rahmen einer plattdeutschen Andacht und bei Drehorgelklang das neue Hofkreuz vorgestellt und gesegnet. Nach der Andacht gibt es erstmals Butterkuchen aus dem hofeigenen Steinbackofen zum Probieren. Im weiteren Nachmittagsprogramm wird ein Film vorgestellt, den die Heimatvereine Aschendorf und Herbrum in einer Gemeinschaftsarbeit im Rahmen des von der Emsländischen Landschaft initiierten Projektes „Grenzkultur“ erstellt haben. Gezeigt wird darin typisches Brauchtum vom Herbst bis zum Frühling im Kirchspiel Aschendorf.

Plattdeutschfreunde können sich wieder auf „Dit un Dat up Platt“ mit Angela Klassen in der Wohnstube des Gulfhauses freuen. Das von früheren Herbstfesten bekannte Ratespiel fehlt auch diesmal nicht. Gewonnen hat, wer die Zahl der Murmeln im Gurkenglas richtig errät oder ihr am nächsten kommt. Die Preisvergabe ist für 17 Uhr vorgesehen und erfolgt unter den anwesenden Teilnehmern.