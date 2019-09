Papenburg. Auf ein erfolgreiches Herbstturnier blickt der Reit- und Fahrverein (RuF) Papenburg zurück. Das Starterfeld war auf dem Gelände an der Umländerwiek breit gefächert, so dass an beiden Tagen Wettkämpfe in Dressur und Springen durchgeführt wurden.

Bei den Prüfungen der erfahrenen Reiter in der Leistungsklasse A bis L in der Dressur sicherte sich Jaqueline Mersmann auf ihrem Pferd Alice R gleich in drei Wettbewerben den Sieg in der Reithalle. Parallel starteten die Springreiter in Prüfungen von A bis M im Springen auf dem Springplatz des Außengeländes.



Am zweiten Turniertag fanden Prüfungen für die Leistungsklassen E und A statt. Im Mannschaftswettbewerb holte sich die Bad Zwischenahner/ Papenburger Mannschaft mit Jaqueline Mersmann auf Alice R, Merle Mersmann auf Chicago Hope, Sophia Gillhaus-Böttcher auf Lady Livestream und Leonie Böttcher mit Valentino la Vida den Sieg. Den zweiten Rang sicherte sich die zweite Papenburger Mannschaft mit Leonie Behrens auf Neige Blue, Luisa Behrens auf Romantic Dreams, Ellen Voskuhl auf Diabolo und Joan Seline Tammen auf Dark Pearl. Das Mannschaftsspringen wurde nach Mitteilung des RuF aufgrund einer zu geringen Beteiligung abgesagt. Dennoch sicherten sich auch Papenburger Reiter in diversen Springprüfungen an beiden Tagen einige Platzierungen. Unter anderem siegte Kathlen Nee in der Eignungsprüfung auf Abbygail.

Darüber hinaus präsentierten die jüngsten Reiter in Reiter- und Dressurwettbewerben ihr Können. Hervorzuheben ist dem RuF zufolge dabei, dass 28 Schulpferdereiter des Reitvereins mit vier Schulponys in den Prüfungen an den Start gingen.