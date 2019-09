Am Obenende wird der Papenburger Autoring am Sonntag, 29. September, von 11 bis 17 Uhr die neuesten Fahrzeuge des Modelljahres 2020 präsentieren. Unser Bild entstand bei der letztjährigen Veranstaltung in der Stadtmitte. Foto: Hermann-Josef Tangen

Papenburg. Die Internationale Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt ist vorbei. In Papenburg steht sie in verkleinerter Form als Nachlese noch bevor. Eine Woche nach dem kalendarischen Herbstanfang lädt der Papenburger Autoring am Sonntag, 29. September, zu seiner traditionellen Herbstschau ein.