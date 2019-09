Papenburg. Das Line-Up für das "Heimkehrer-Festival" am Freitag, 27. Dezember 2019, im Alten Güterbahnhof in Papenburg ist komplett: Neben den Bands "Montreal" und "Psycho Foo" wird die "Alex-Mofa-Gang" auf der Bühne rocken.

Das gab der Veranstalter, die Papenburg Marketing GmbH (PMG), am Montag bekannt. "Wir freuen uns diebisch über die Verpflichtung", sagt PMG-Eventmanager Roland Averdung.

Die 2012 in Berlin gegründete Punkrock-Band hat vor wenigen Wochen ihr drittes Album veröffentlicht, es heißt „Ende offen“. Es handelt der Band zufolge von Aufbruch und Ausbruch. „Wir erzählen in dem Album die Geschichte von Alex Mofa. Das dritte Album schließt für uns die Reise-Trilogie zum Roman ‚Die Reise zum Mittelmaß der Erde‘ ab", schreibt der Sänger und Gitarrist Sascha Hörold auf der Facebookseite der Band über das Album. Zu Beginn des ersten Albums ist zu hören, wie Alex aus der niedersächsischen Provinz in den Großstadtdschungel (also Berlin) umzieht. "Die Platte erzählt vom Ankommen und wie sein Leben eine unerwartete Wendung nimmt“, so Hörold.

Mit der Band "Montreal", die ebenfalls bei dem Festival auftreten, war "Alex-Mofa-Gang" bereits längere Zeit auf Tour. Die Musiker kennen sich also sehr gut. Auch mit den "Guano Apes" und "Jennifer Rostock" ist die Band bereits aufgetreten.

Zwei Drittel der Karten verkauft

Für Roland Averdung sind sowohl "Montreal" als auch "Alex-Mofa-Gang" absolute Hochkaräter. "Beide sind noch in diesem Jahr auf Deutschland-Tour, bei beiden Bands sind die Konzerte teilweise schon ausverkauft", sagt der Eventmanager.

Nur rund 450 Besucher finden im Alten Güterbahnhof Platz, etwa zwei Drittel der Karten sind bereits verkauft, so Averdung. Karten zum Preis von 15 Euro plus Vorverkaufsgebühr gibt es unter anderem in der Geschäftsstelle der Ems-Zeitung, Am Stadtpark 35, und unter deinticket.de.

Junge Menschen ins Emsland zurück locken

Das kleine Festival wird wie berichtet von der Stadt Papenburg und der Ems-Achse finanziell unterstützt. Mit der Veranstaltung sollen junge Menschen zwischen 25 und 40 Jahre angesprochen werden, die im Emsland geboren sind, zum Studieren oder für die Ausbildung die Region verlassen haben und vor der Entscheidung stehen, wo sie langfristig mit der vielleicht neu gegründeten Familie sesshaft werden. Die Feiertage wie Weihnachten oder Silvester sind traditionell Anlässe, um Familienmitglieder im Emsland zu besuchen. Viele gehen dabei mit alten Freunden oder Familienmitglieder feiern.