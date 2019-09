Papenburg. Die St. Michael-Kirche in Papenburg einmal ganz anders erleben können interessierte Personen am Samstag, 28. September 2019. Zum 150-jährigen Jubiläum der Pfarrei lädt das Gotteshaus von 20 Uhr bis Mitternacht unter dem Motto „Mögen Engel dich begleiten“ zu einer Nacht der offenen Kirche ein.

Schon seit 235 Jahren stellen sich die katholischen Christen am Papenburger Obenende unter den Schutz des Erzengels Michael. Anfangs als Kapellengemeinde und seit 1869 als eigenständige Pfarrei. In der Nacht der offenen Kirche will man sich deshalb in besonderer Weise den Engeln widmen. Der Öffentlichkeitsausschuss des Pfarrgemeinderates möchte sich zusammen mit den Besuchern in insgesamt sechs Einheiten mit dem Thema auseinandersetzen.

Dabei soll nach Aussage der Organisatoren unter anderem darüber diskutiert werden, welche Eigenheiten den Engeln zugerechnet werden. Ob sie als Boten Gottes gelten, als Beschützer oder als Kämpfer für das Gute und ob es sie heute noch gibt. Wo wir Engel in unserem Alltag erleben können und ob sie tatsächlich noch als religiöse Begleiter wahrgenommen werden oder nur als kitschige Kunstobjekte, die als Grabschmuck dienen und neben Lametta und Kugeln als Baumschmuck zu Weihnachten herhalten. Diesen und weiteren Fragen wolle man dabei auf die Spur kommen, heißt es.

Von Orgelmusik begleitet

Beginn der Nacht der offenen Kirche ist um 20 Uhr mit der Begrüßung und einer Einführung in den Abend. Um 20.30 Uhr stehen „Die Engel der Kulturen“ im Fokus. Dabei will man sich besonders mit Engeln im Islam und im Judentum befassen.



„Ein Engel für dich“ heißt es um 21.15 Uhr. In dieser Einheit widmen sich die Teilnehmer besonders dem kreativen Gestalten. Von Orgelmusik begleitet und mit einer Bilddokumentation hinterlegt, werden sich die Besucher und das Organisationsteam um 22 Uhr mit den bekanntesten Engeln, nämlich Michael, Raphael und Gabriel, beschäftigen.

Engelsgeschichten werden vorgetragen

Vielfältige Engelsgeschichten, die nicht nur im Alten und im Neuen Testament aufgezeichnet sind, sondern sich auch in der gegenwärtigen Literatur finden lassen, werden ab 22.45 Uhr vorgetragen und unter dem Leitsatz „Du bist auch ein Engel“ zur Diskussion gestellt.

Den Abschluss der offenen Kirchennacht bildet die um 23.15 Uhr beginnende Einheit „Ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss“. Diese soll in Form einer Agape-Andacht mit dem Sprechen von Gebeten im Kerzenlicht begangen werden.