Aschendorf. Mit dem Thema „Typisches Brauchtum vom Herbst bis zum Frühjahr im Kirchspiel Aschendorf“ befasst sich die als Themenheft konzipierte 56. Ausgabe der „Aschendorfer Heimatblätter“.

Bei der Erarbeitung und Umsetzung kooperierte der Heimat- und Bürgerverein (HBV) Aschendorf erstmals mit dem Heimatverein Herbrum. Die Besonderheit besteht nach Mitteilung des HBV darin, dass die gemeinsame Aktion der beiden Vereine auf europäischen Wurzeln fußt.

Seit 1983 widmet die Europäische Union regelmäßig ein Kalenderjahr einem bestimmten Thema, das dann namensgebend für das betreffende Europäische Jahr ist. So wurde das Jahr 2018 als „European Year of Cultural Heritage“ ausgerufen und als Europäisches Kulturerbejahr unter das Motto „Erbe teilen“ gestellt.



Traditionen und Bräuche

Die Emsländische Landschaft und die Provinz Drenthe/Niederlande nahmen das Kulturerbejahr zum Anlass, das regionale immaterielle Kulturerbe beiderseits der Grenze und damit auch der Emslandregion in das öffentliche Bewusstsein zu rücken. Dazu dient das eigens hierzu initiierte bilaterale Projekt „Grenzkultur“, an dem sich Akteure aus Deutschland und den Niederlanden mit speziellen Themenbeiträgen beteiligen, zu denen neben anderen auch die überlieferten Traditionen und Bräuche gehören.

An diesem Punkt knüpfen die gemeinsamen Aktivitäten des Heimat- und Bürgervereins Aschendorf und des Heimatvereins Herbrum an, die sich unter dem Titel „Typisches Brauchtum vom Herbst bis zum Frühjahr im Kirchspiel Aschendorf“ mit der fotografischen, filmischen und schriftlichen Darstellung dieses Themas in das Grenzkultur-Projekt einbringen.

Filmische Aufarbeitung noch im Gange

Während die fotografische und filmische Aufarbeitung nach Angaben des HBV noch im Gange ist, haben die beiden Vereine ihre schriftliche Themenbearbeitung bereits abgeschlossen und legen in der Schriftenreihe der „Aschendorfer Heimatblätter“ dazu ein Themenheft vor. Die Broschüre enthält, beginnend mit dem Brauchtum zum Martins- und dem Nikolaustag, weiterführend den Sitten und Gebräuchen um den Jahreswechsel bis hin zum Palmsonntags- und Osterbrauchtum eine Vielzahl an Informationen.

Sie stelle dem HBV zufolge für Eltern wie Kinder, aber auch Lehrer und Erzieherinnen und sonst interessierte Leser eine Quelle zum besseren Verständnis vergangener oder noch praktizierter Bräuche im Jahreslauf dar. So entstand über den Projektbeitrag hinaus gleichzeitig eine als Arbeitshilfe gedachte Broschüre.

Auch unbekannte Aspekte eingebracht

Die Autoren Gerd Harpel und Hans-Ulrich Feller vom Aschendorfer und Hermann Abeln vom Herbrumer Heimatverein haben als Zeitzeugen der heimatlichen Bräuche neben bekannten Gesichtspunkten auch weniger bekannte oder gar bisher unbekannte Aspekte mit eingebracht und ihre Ausführungen mit zahlreichen Fotos illustriert.

Erinnerungen werden geweckt

So weckt Harpel Erinnerungen, wenn er von Martinslaternen aus Runkelrüben, von Barbarazweigen und dem Adventsblasen berichtet und dazu animiert, sich einmal auf die Suche nach der Nikolausfigur in der Amanduskirche zu begeben. Feller skizziert die Bräuche zum Palmsonntag und ergründet, warum die Ostereier bunt sind, und was es mit „Eierbixen“ und „Eierkullern“ auf sich hat. Und er betrachtet Palmsonntag und Ostern aus christlicher Sichtweise. Abeln stellt die Gemütlichkeit des Jahreswechsels mit Besinnlichkeit, Spezialitäten wie Neujahrskuchen und Speckendicken, aber auch das Anstrengende an den Neujahrsvisiten und die „Bedeutsamkeit“ der Tatsache heraus, ob als erstes ein Mädchen oder ein Junge zum Neuen Jahr gratuliert.

Die Broschüre ist bei den beteiligten Heimatvereinen, im Papenburger Buchhandel, dem Aschendorfer Kiosk am Markt sowie auf dem Herbstfest des HBV Aschendorf am 29. September erhältlich und kostet vier Euro.