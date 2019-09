Papenburg. Bei strahlendem Sonnenschein haben viele Kinder entlang des Hauptkanals in Papenburg anlässlich des Weltkindertages einen schönen Tag verbracht. Sie konnten an vielen verschiedenen Ständen Spiele spielen, basteln oder Neues entdecken.

Das Fest erstreckte sich unter freiem Himmel von der Sparkasse bis zur Nikolaikirche und lud alle Kinder zum bereits 22. Mal ein, bis 16 Uhr an mehr als 40 Ständen zu basteln, zu spielen oder zu experimentieren. Eröffnet wurde der Tag durch die "Tanzmäuse" und "Cool Cats" des Sportvereins Papenburg, die ihrem Publikum eigene Choreografien vorführten.

Die "Cool Cats" stellten mit ihrem Auftritt am Samstag einen Banküberfall dar und konnten so die Zuschauer begeistern. Beide Gruppen durften sich im Anschluss über einen Eisgutschein freuen. Aber auch die "Tanzeulen" und "Mini Dancing Stars" aus Dörpen durften den Zuschauern ihr tänzerisches Können präsentieren. Im Anschluss wurden auch dieses Jahr wieder 500 Brieftauben des Vereins „Unser Stolz“ fliegen gelassen.



Durch das Kinderfest sollen wichtige Kompetenzen der Kinder, wie die Kreativität, Empathie und Kommunikation im Kind gestärkt werden, wie die Vorsitzende des Kinderschutzbundes Papenburg, Claudia Devermann, erklärte. Ein wichtiger Teil der Kindheit sei das Spielen und die Freizeit, daher stehe das Kinderfest in diesem Jahr unter dem Motto „Kinder wollen spielen“. Der Weltkindertag, der offiziell am 20. September stattfindet, soll auf die speziellen Rechte der Kinder aufmerksam machen und Kinder mit ihren individuellen Bedürfnissen in den Fokus rücken. Die Kinder sollen an diesem Tag Spiele spielen und neue Freunde kennen lernen.

Das Kinderfest soll außerdem die Familienfreundlichkeit der Stadt Papenburg stärken. Das Fest sei größtenteils durch ehrenamtliches Engagement geplant und durchgeführt worden, so Devermann. Mehr als 40 Organisationen, Kitas, Schulen und Verbände haben sich einen Stand entlang des zur Blumenschau geschmückten Kanals aufgebaut. Darunter konnten die Kinder Ponyreiten oder mit Seifenblasen experimentieren. Auch gab es die Möglichkeit mit einem Kanu den Kanal entlang zu rudern.

Anwesend war auch die Polizei, die durch ein Modell erklärte, wie wichtig es sei, sich im Auto richtig anzuschnallen. Zudem wurde erklärt, welche Kindersitze am besten sichern würden. Auch konnten die Kinder zuvor in Schulen selbst gemalte Bilder zu dem Thema „Male, das du am liebsten spielst“ abgeben und erhielten ein kleines Geschenk.

Organisiert wurde das Kinderfest vom Kinderschutzbund, der Kunstschule Zinnober, der Papenburg Marketing GmbH, dem Elternbeirat des St. Lukasheimes und dem Fachdienst für Jugend (Jukom). Schirmherr war erneut Bürgermeister Jan Peter Bechtluft, der das Fest auch eröffnete. Das Fest wird immer am ersten Samstag nach dem Weltkindertag veranstaltet.