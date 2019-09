Papenburg. In Papenburg hat nach Angaben der Polizei eine Autofahrerin am Donnerstagabend nach einem Zusammenstoß mit einer Pedelec-Fahrerin falsche Angaben zu ihren Personalien gemacht.

Zu dem Zusammenstoß kam es den beamten zufolge am Donnerstagabend auf der Friederikenstraße. Gegen 18.45 Uhr bog die bislang unbekannte Frau mit ihrem Auto nach rechts in die Straße Am Stadtpark in Richtung B70 ab. Dabei übersah sie die Radfahrerin, die gerade in Höhe der Tankstelle bei grüner Ampel die Straße überquerte.Die 36-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad leicht verletzt.

Die Verursacherin gab danach offenbar falsche Personalien und eine falsche Handynummer an, berichtet die Polizei. Hinweise zu der Autofahrerin oder dem Unfall nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 entgegen.