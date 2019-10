Papenburg. Wegen Drogenschmuggels ist ein 42-jähriger Mann vor dem Amtsgericht Papenburg zu einer Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt worden.

