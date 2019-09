Papenburg. Vor rund 300 Schülern sowie 40 weiteren Gästen ist der Film „Wir sind Juden aus Breslau“ im Kino Papenburg präsentiert worden. Er zeigt die Geschichte und die Schicksale von 14 Menschen, die als Jugendliche in Breslau von Nazi-Deutschland verfolgt wurden und die Tyrannei überlebten.

Drei Jahre waren Regisseur Dirk Szuszies und Karin Kaper in aller Welt unterwegs, reisten durch die USA, Polen und Israel und kamen mit 14 polnischen Menschen in Kontakt, die von der Judenverfolgung im NS-Regime betroffen waren. Die Zeitzeugen stehen im Mittelpunkt des Films. Sie stammen alle aus Breslau – die Stadt, die damals zum Deutschen Reich gehörte und zugleich Heimat der drittgrößten jüdischen Gemeinde in Deutschland war.

Die Dokumentation zeigt das gemeinsame Schicksal der Jugendlichen – die Verfolgung durch Nazi-Deutschland – und deren Leben danach. Den Hass mussten sie schon in jungen Jahren erfahren und wurden gehänselt, geschlagen und verspottet. Manche von ihnen flüchteten schon früh, andere wurden in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert.

Dennoch entkamen alle 14 Zeitzeugen der Grausamkeit und bauten sich in den USA, England, Frankreich und auch in Deutschland ein neues Leben auf. Überlebt haben den Holocaust alle, dies jedoch nur mit sehr viel Glück. „Es ist uns eine unglaubliche Ehre, mit den Menschen reden zu können“, erklärte Szuszies.

Der Film besteht aus den Erfahrungen der Zeitzeugen, zusätzlich werden alte Filmmaterialien und Fotografien eingeblendet, die die Geschehnisse untermalen. Einige der Zeitzeugen nehmen sogar den Weg in die frühere Heimat auf sich und reisen ins heutige Wrocław, wo sie mit einer deutsch-polnischen Jugendgruppe bestimmte Orte besuchen, die in ihrer Kindheit eine wichtige Rolle spielten.

Gezeigt wurde der Film zunächst in 25 polnischen Städten. Nun sind die Filmemacher in Deutschland unterwegs und präsentieren ihr Werk zahlreichen Menschen im gesamten Bundesgebiet. Zur Abendvorstellung in Papenburg kamen rund 40 Gäste. Tags darauf wurde der Film etwa 300 Schülern in einer weiteren Vorführung gezeigt.

„Der Film ging nicht um Verdienste der Protagonisten, sondern dass sie ein Schicksal verbindet“, so Szuszies im Anschluss des Films. „Wer, wenn nicht wir Filmemacher müssen die Schnauze aufreißen“, so der Regisseur weiter. Mit dem Film solle ein eindringliches Zeichen gegen stärker werdende nationalistische und antisemitische Strömungen in Europa gesetzt werden. Mittlerweile wurden schon mehr als 4000 Schüler damit konfrontiert.

Veranstaltet wurde die Vorführung von der Volkshochschule Papenburg, dem Kino Papenburg und Papenburg Kultur.