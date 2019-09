Am Freitagsabend in Papenburg: die Entertainerin Gayle Tufts. Foto: Robert Recker

Papenburg. Die "American Woman" Gayle Tufts schreibt Bücher und Kolumnen, ist als Gast in Talk- und Gameshows im TV zu sehen und lehrt als Dozentin an einem College in Florida. Die Papenburger können die vielseitige Entertainerin am Freitag, 20. September, ab 20 Uhr mit ihrem gleichnamigen Bühnenprogramm im Theater auf der Werft erleben. Nach der Show gibt es bei einer Signierstunde die Gelegenheit, mit ihr ins Gespräch zu kommen.