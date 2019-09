Papenburg. Am Mittwochabend ist ein Fahrradfahrer in Papenburg schwer verletzt worden, weil dieser trotz Rotlichts noch einen Bahnübergang überqueren wollte. Er kollidierte mit der sich senkenden Schranke und fiel vom Rad.

