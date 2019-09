Papenburg. Mit einer Zeltfete auf dem Sportgelände feiert die DJK Eintracht Papenburg am Samstag, 21. September, ihr 60-jähriges Bestehen. Das Programm startet mit einem Wortgottesdienst um 18 Uhr, ab 19.30 Uhr findet ein Tanzabend mit der Band Happy Tones statt. An diesem Abend steht erstmalig der 150-seitige Ergänzungsband der Vereinschronik zum Verkauf.

Am 20. September 1959 hoben Heinrich Meinerling, Wilhelm Brelage und Johannes Lenger den Sportverein Eintracht Papenburg aus der Taufe. Mit dem Anschluss an die nach dem Zweiten Weltkrieg wiederauflebende katholische Sportorganisation Deutsche Jugendkraft (DJK) entschieden sie sich für ein christlich geprägtes Gefüge, das Sport und Kirche zusammenführt.

Gründerelf schafft Sensation

Auf einer Pferdeweide bei der Gaststätte Gautier richtete man einen Platz her und Fußballspieler aus der Gemeinde St. Marien stellten eine Mannschaft auf. Obwohl sie verspätet in den Spielbetrieb einstieg, gelang der Gründerelf eine Sensation. Mit 31:9 Punkten und 72:29 Toren erreichte sie in ihrem ersten Spieljahr die Meisterschaft und den Aufstieg in die 1. Kreisklasse.

1965 rief der Verein die erste Alte-Herren-Fußballelf auf Altkreisebene ins Leben und weihte seinen neuen Sportplatz beim Wendebecken ein. Die Herrenmannschaft der Tischtennisabteilung erklomm 1968 die Bezirksoberliga. 1999 rückten die Tischtennisdamen in die Emslandliga und im Jahr darauf in die Bezirksklasse auf.

SV Meppen bezwungen

Die Fußballabteilung wartete mit Aufstiegen ihrer Herrenmannschaften über die Kreisliga hinaus bis in die Bezirksklasse (1987) und die Meisterschaften 1993 und 2011 auf. Für Aufsehen sorgte die Kreisligaelf im Jubiläumsjahr 1984, als sie den damaligen Oberligisten SV Meppen in einem Testspiel mit 3:2 Toren bezwang.

Die 1984 aufgestellte Damen-Fußballmannschaft sicherte sich 2007 den Kreispokal. Im Spieljahr 2008/09 stieg die Mannschaft in die Bezirksliga auf. Im Jahr 2011 errangen die Obenender Sportler einen im Altkreis bis heute einmaligen Erfolg: Alle drei Herrenmannschaften wurden gleichzeitig Staffelmeister. Im gleichen Jahr richtete Eintracht erstmals den im zweijährigen Turnus durchgeführten PAS-Cup (später Hanrath-Cup) aus, der seither sogar Landesligamannschaften anlockt.

2015 erhielt der Verein das Bundesgütesiegel „DJK for YOUth“ für seine vom Verband als mustergültig bezeichnete Jugendarbeit. Seit 2016 setzt sich Eintracht mit den anderen Papenburger Fußballklubs für die Anlegung eines Kunstrasenplatzes ein und wird Bauherrin für die an der Kleiststraße geplante Anlage, die voraussichtlich im nächsten Jahr fertiggestellt werden soll. Großes Ansehen bis weit über die Region hinaus erlangte der Verein für die 2018 erstmals aufgelegte und in diesem Jahr erfolgreich wiederholte Durchführung der Qualifikationsrunde des weltgrößten Jugendturniers (Danone-Cup).



Eintracht verfügt zurzeit über zwei Herren-Fußballmannschaften, eine Alte-Herren-, eine Damen- und zwei Mädchenteams sowie sieben Jugendfußball- und zwei Tischtennismannschaften. Das sportliche Angebot umfasst zudem Frauen-, Männer- und Kindersportgruppen, eine Badmintonabteilung, eine Handballmannschaft und eine Gruppe für Sauna, Radfahren und Geselligkeit.

Stolz ist der Verein auf seine Mitglieder, die sich seit jeher auch mit Bau- und Pflegemaßnahmen auf der Sportanlage befassen. So konnten in den vergangenen Jahren unter anderem die Sportplätze erweitert, eine Zuschauertribüne errichtet und ein neues Klub- und Umkleidehaus gebaut sowie ein neuer Hauptplatz angelegt werden.