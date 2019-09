Papenburg. Sexuelle Selbstbestimmung und sexuelle Gewalt – über diese Themen klärt die Ausstellung "Echt krass! Jugendliche und sexuelle Gewalt" des Petze-Instituts für Gewaltprävention aus Kiel auf. Im August haben die Schüler der Papenburger Michaelschule die Möglichkeit gehabt, sich im Forum der Schule zu informieren.

