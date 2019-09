Im Kinoneustart "Rambo: Last Blood" kehrt Sylvester Stallone als John Rambo noch einmal auf die Kinoleinwand zurück. Foto: Universum film/dpa

Papenburg. Im Kino Papenburg starten am Donnerstag, 19. September 2019, der Action-Film „Rambo: Last Blood“, das Science-Fiction-Drama „Ad Astra – Zu den Sternen“, der Historien-Film „Downton Abbey“, und der Animationsfilm „Angry Birds 2“. Die VHS-Filmrolle zeigt in der neuen Kinowoche das Musical „Yesterday“.