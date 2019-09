Experten sorgen sich, dass Schüler in der generalistischen Pflegeausbildung den für sie einfacheren Weg gehen. Ob die Alten- und Intensivpflege dazu gehört, muss sich zeigen. Symbolfoto: Daniel Reinhardt/dpa

Papenburg. Den Menschen, die in pflegerischen Berufen tätig sind, stehen gravierende Änderungen bevor: Aus bisher drei Berufsfeldern, nämlich Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege, wird die „Ausbildung in der generalistischen Pflege“. Jürgen Kothe, bisher Leiter der Berufsfachschule Altenpflege in Papenburg, wird diese Reform nicht mehr mitmachen. Ein Kommentar.