In den Startlöchern für den Jubiläumstag stehen (von links) Ursula Mersmann, Antje Freymuth, Nele Meyer, Margot Hartmann und Kirtsten Kuhlmann. Foto: Micha Lemme

Papenburg. Das Papenburger Zentrum für Generationen (ZfG), das an die Historisch-Ökologische Bildungsstätte (HÖB) angeschlossen ist, feiert sein zehnjähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass veranstaltet das Mehrgenerationenhaus am Obenende am Sonntag, 22. September, einen Tag der offenen Tür mit buntem Programm.