Sögel. Unter dem Titel „Wer singt, hat mehr vom Leben“ lädt der Singkreis Sögel zum 50-jährigen Jubiläum des Chores ein.

Am Sonntag, 15. September, wird eine musikalische Reise durch fünf Jahrzehnte Chorgeschichte mit Musik aus sechs Jahrhunderten geboten. Das Konzert beginnt um 16 Uhr in der Aula des Hümmling-Gymnasiums.

„Wir möchten mit der abwechslungsreichen Liederauswahl die große Vielfalt unseres Chores widerspiegeln“, berichtet Lena Rojahn, Vorsitzende des Singkreises. Unter der Leitung von Dirigentin Theresa Mühlenberg bereiten sich die Mitglieder bereits seit Monaten auf das Jubiläumskonzert vor. Bereichert wird das Programm durch musikalische Beiträge des Duos Stefan Pleister und Chanyang Park mit Klavier, Gitarre und Gesang.

Im Eintrittspreis von 6 Euro sind ein Sekt in der Pause sowie ein kleiner Imbiss im Anschluss an das Konzert enthalten. Außerdem kann ein Fotobuch mit interessanten Eindrücken und Erinnerungen aus der Geschichte des Chores erworben werden. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information Sögel und an der Abendkasse vor Beginn der Veranstaltung.