Aschendorf. Mit einem geistlichen Segen ist die neue Wohngruppe der Johannesburg, "Haus Aschendorf", jetzt eingeweiht worden. Die acht Jugendlichen fühlen sich dort mittlerweile sehr wohl, wie sie selbst berichten.

Denn die Besucher erhielten zur Einweihung einen Erlebnisbericht aus erster Hand. Justin Tiedeken, Bewohner des "Haus Aschendorf", brachte die Maxime der Einrichtung auf den Punkt: "Wir sind füreinander da", sagte er und sprach das Miteinander in der Wohngruppe an. Neben Tischtennis und Billard gehe man auch gemeinsam in die Ferienfreizeit. Zwei Wochen in Dänemark und Holland hätten viel Spaß gebracht, sagte Tiedeken, der mit seiner selbst geschriebenen Rede die Anwesenden überraschte: "Wir freuen uns über unser neues Zuhause", sagte der junge Mann stellvertretend für die acht Bewohner.

Ein "sehr schönes Zuhause" hätten sie nun, bestätigte Franz-Josef Lensker, Leiter der Johannesburg, der von einem "sehr schönen Tag", auf den man lange Zeit gewartet habe, sprach. Für die verhaltensauffälligen Jugendlichen soll in den Wohngruppen ein realitätsnahes Lebens- und Lernumfeld geschaffen werden, mit Nachbarn, Einkaufs- und Behördengängen, so Lensker, der von einer besonderen Situation in Aschendorf sprach. Denn im Ortskern eröffnete die Johannesburg 1980 die erste Wohngruppe, die nicht überall auf Gegenliebe stieß. Sogar eine Bürgerinitiative sei damals im Gespräch gewesen, sagte Lensker. Im Laufe der Jahre hätten sich die dezentralen Wohngruppen jedoch etabliert und stießen auf eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung.

Mehrere Betreuungspersonen kümmerten sich um die Bewohner, die zwischen 13 und 21 Jahren alt seien, worüber sich Bürgermeister Jan Peter Bechtluft freute. Die schönen und hellen Räume seien eine Wertschätzung gegenüber den Jugendlichen und den pädagogischen Mitarbeitern. Die jungen Bewohner könnten sich im "Haus Aschendorf" sicher und geborgen fühlen, "eine Basis finden und das Leben trainieren", so der Bürgermeister, der die Verbundenheit der Stadt gegenüber der Johannesburg betonte: "Sie machen die Stadt Papenburg durch ihre Arbeit zu einem besseren Ort."

Bevor Diakon Martin Hagedorn "das Gebäude und alle, die darin leben und arbeiten" segnete, gab der pädagogische Leiter Sebastian Vaske noch einen Überblick. Vor zwei Jahren hatte die Johannesburg das Siedlungshaus übernommen. Seither werden acht junge Männer von insgesamt fünf Mitarbeitern betreut. Drei der Bewohner seien in der Johannesburg beschäftigt, der Rest besuche andere Schulen oder sei in Ausbildung. Das "Haus Aschendorf" sei nicht nur eine Immobilie, sondern ergebe "mit der Gemeinschaft der Bewohner und Betreuer eine untrennbare Einheit", so Vaske.