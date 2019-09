Papenburg. Waffelstände, ein großes Puzzle, Schachspiele, Reiten, Riesenseifenblasen blasen, Maskenbasteln und Kinderschminken sind nur einige der Attraktionen, die für den Weltkindertag am Samstag, 21. September, am Papenburger Hauptkanal geplant sind.

Organisiert wird die Veranstaltung vom Jugendzentrum Papenburg, dem Kinderschutzbund, der Kunstschule Zinnober, der Papenburg Marketing GmbH und dem Elternbeirat der Tagesbildungsstätte St. Lukas. Schirmherr ist wieder Bürgermeister Jan Peter Bechtluft.

In diesem Jahr steht das Fest unter dem Motto „Kinder wollen spiele(n)“, um auf die hohe Leistung, die Kindern heute in allen Bereichen abverlangt wird, aufmerksam zu machen, wie Marlies Uchtmann vom Kinderschutzbund betont. „Es ist unser Anliegen, die Kinderrechte in den Fokus zu stellen.“



Malvorlagen an Schulen und Kitas

Neben den Organisatoren bieten unter anderem die Tafel, der Imkerverein, Amnesty International, das Deutsche Rote Kreuz, die Polizei, der Sprachheilkindergarten und der Schachclub ihre Aktionen an diesem Tag an. Die Grundschulen und Kindergärten der Stadt sind ebenfalls involviert. „Wir haben Malvorlagen an die Schulen und Kindergärten verschickt, sie sollen ihr Lieblingsspielzeug oder ein fiktives Spielzeug malen“, so Uchtmann. Das Fest soll ein kostengünstiges und schönes Erlebnis für die ganze Familie sein. Die Leiterin der Kunstschule Zinnober, Petra Wendholz, fügt hinzu: „Die Kinder werden zuhause erzählen, dass sie wieder hin wollen“. Zudem lobt sie das ehrenamtliche Engagement, dass hinter der Organisation und Durchführung des Festes steht.

500 Tauben fliegen in den Himmel

Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr vor der Sparkasse am Hauptkanal mit einem Auftritt der „Tanzmäuse“ und den „Cool Cats“. Im Anschluss lässt der Verein „Unser Stolz“ 500 Tauben in den Himmel fliegen. Die Attraktionen sind bis 16 Uhr für die Besucher geöffnet.

Bereits seit 22 Jahren begeht die Fehnstadt dieses Fest Ende September. Nach mehreren Standortverlagerungen hat man sich bei der Landesgartenschau 2014 für den Hauptkanal entschieden und ist seitdem dort geblieben.