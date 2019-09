Papenburg. Die Landjugend Papenburg lädt die Bevölkerung am Samstag, 14. September, und Sonntag, 15. September, zum Erntedankfest ein. auf dem Programm stehen unter anderem ein Dankgottesdienst, ein Tanzabend und ein großer Erntewagenumzug.

Den Auftakt des Traditionsfestes stellt eine am Samstag um 17 Uhr beginnende Heilige Messe in der St.-Michael-Kirche dar, in deren Verlauf die Erntekrone geweiht werden soll. Abends lädt die Band "A la Carte" zum Abrocken unter der Erntekrone im Saal der Gaststätte Schulte-Lind in der Umländerwiek ein. Einlass ist ab 20 Uhr.



Höhepunkt des Sonntagsprogramms ist der Ernteumzug, der sich um 12.30 Uhr bei der Gaststätte Schulte-Lind in Bewegung setzt. Die Route führt von dort aus über die Straßen Umländerwiek, Splitting, Bethlehem, Burlageweg, Freerkingsweg, Umländerwiek, Johann-Bunte-Straße und Lüchtenburg zurück zum Platz. Hier werden die Erntewagen gegen 15.30 Uhr eintreffen.

Auf dem Festplatz erwartet die Besucher am Nachmittag ein buntes Programm. In einem von der Bäckerei Dreyer zur Verfügung gestellten Holzbackofen wird Brot gebacken. Für Kinder führen die Veranstalter Spiele und Aktionen durch und für die Erwachsenen stehen Kaffee und Kuchen bereit.

Bei freiem Eintritt sorgt DJ Gerold ab 16 Uhr für Stimmung im kleinen Zelt. Dieser Programmpunkt hat ein offenes Ende. An beiden Tagen findet unter den anwesenden Gästen eine Verlosung statt.

Der Vorstand der Katholischen Landjugendbewegung bittet alle Anwohner, durch deren Straßen der Erntedankumzug führt, um eine Ausschmückung der Vorgärten.