Papenburg. Der Zustand der Straßen in Papenburg droht sich weiter zu verschlechtern, wenn für Sanierung und Erhalt nicht noch mehr Geld als bisher schon vorgesehen in die Hand genommen wird. Mit diesem Szenario beschäftigt sich der Ausschuss für Infrastruktur am Donnerstag, 12. September 2019, ab 17 Uhr im Rathaus.

Weitere Themen auf der Tagesordnung sind der bevorstehende Abriss der Herbrumer Mehrzweckhalle (voraussichtlich ab Anfang Oktober), die Erneuerung weiterer Bushaltestellen in den Jahren 2021 und 2022 sowie ein Antrag der SPD-Fraktion zum Sachstand der Sanierung des Papenburger Radwegenetzes. Ausschussvorsitzender Ludger Husmann (SPD) drängt außerdem darauf, die Beratungen über den geplanten Erweiterungsbau des Rathauses, der nun 9,5 Millionen Euro kosten soll, aus dem nicht öffentlichen in den öffentlichen Teil der Sitzung zu hieven.



Am Dienstag hatte die Stadt angekündigt, dass der 1970er-Jahre-Anbau an das historische Rathaus aus Brandschutzgründen so schnell wie möglich geräumt werden solle. Ursprünglich hätte der Erweiterungsbau in mehreren Etappen und über einen längeren Zeitraum errichtet werden sollen. Zunächst hatte die Stadt mit Kosten in Höhe von knapp fünf Millionen Euro geplant.

Die Kostenfrage macht der Verwaltung unterdessen auch bei der Sanierung und Instandhaltung des Straßennetzes zu schaffen. Wie es in den Unterlagen für die Ausschusssitzung heißt, „reichen die momentanen finanziellen Mittel nicht aus, um den Substanzverlust zu stoppen beziehungsweise den Straßenzustand zu erhalten“ – und das „bei einer grundsätzlichen guten finanziellen Ausstattung für die Aufgabe“. Das sei das Ergebnis der 2018 vorgenommenen Untersuchung zur Zustandsbewertung des rund 380 Kilometer langen Straßennetzes in Papenburg, die sich die Stadt 150.000 Euro kosten ließ.

Dem Gutachten zufolge muss die Stadt in den nächsten zehn Jahren 18 Millionen Euro in ihr Straßennetz investieren. Das sei ein vergleichsweise hohes Budget, „aber nicht ausreichend für den Werterhalt“. Um diesen zu gewährleisten, müssten laut Gutachten allein für den Substanzerhalt pro Jahr zusätzlich mindestens 300.000, eher sogar 500.000 Euro in die Hand genommen werden. Innerhalb der zehn Jahre sollen 37 Kilometer Straßen in das Unterhaltungsmanagement aufgenommen werden.

Prioritätenliste geplant

Erste Ergebnisse der Erhebung, die in das Erstellen eines Straßenzustandskatasters für den Aufbau einer systematischen Erhaltungsplanung münden soll, waren im Mai vorgestellt worden – inklusive einer „Hitliste“ der zehn schlechtesten Straßen der Stadt. Nun soll es eine konkrete Prioritätenliste geben. Derweil hält auch beim Radwegenetz der Sanierungsstau an.

Bushaltestellen sollen 2021/22 auf den Linienkorridoren Untenende/Obenende erneuert werden. Als größere Maßnahmen sind die Busbahnhöfe an den Berufsbildenden Schulen sowie an der Pestalozzischule vorgesehen.