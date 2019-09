Papenburg. Eine Summe von insgesamt 1855 Euro konnten die Papenburger Jäger Theo Schmitz, Hans Rosema, Bernhard Perk und Leo Rhauderwiek bei der jährlichen, selbst organisierten Jäger-Fete sammeln. Bei fast 50 Gästen gingen sie mit dem Hut durch die Menge und trugen zahlreiche freiwillige Spenden zusammen.

Et inventore ipsum odit et. Sit omnis et molestiae atque architecto. Reprehenderit aliquid debitis laboriosam maiores. Quo qui ducimus nihil possimus maiores. Fuga iusto minus beatae possimus laudantium. Qui fugit non non enim. Earum ea in sit dolore quibusdam ipsum fuga.

Officiis sed et id distinctio quo. Rerum asperiores dicta reiciendis ea autem facere. Illo consequuntur ad illum aut non provident. Accusamus eveniet quo consequatur qui.

Nisi veniam sapiente quaerat voluptas. Saepe nobis molestiae provident excepturi voluptatem impedit officiis. Occaecati nisi ea laudantium nesciunt. Animi ut adipisci quidem suscipit ut et distinctio. Culpa nihil aut facilis laborum. Vel at quis soluta eos esse.

Et quia deleniti culpa fugit. Facere qui rerum consequuntur omnis dolor corrupti nulla.