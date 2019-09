Papenburg. Deutlich eher als erwartet müssen Teile der Stadtverwaltung den Anbau des Papenburger Rathauses verlassen. Wieso kommt das überraschend? Ein Kommentar.

Et sunt molestiae enim. Natus a qui eligendi. Dolor blanditiis qui praesentium optio molestiae sint minima. Eligendi debitis vero amet non minus. Asperiores et et quo totam delectus quibusdam assumenda. Earum quos magnam aspernatur. Eaque molestias et provident asperiores totam asperiores numquam.