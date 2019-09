Papenburg. Im Rahmen der Niedersächsischen Musiktage findet am Freitag, 27. September, in der Papenburger Kesselschmiede das Konzert „Maximal minimal“ statt. Bei der Probe zeigte sich schon, dass die Veranstaltung ein Lehrstück der deutsch-niederländischen Zusammenarbeit ist.

Klänge verschiedenster Instrumente schallten in die alte Industriehalle und sorgten für einen Nachhall – und in der Mitte Lubertus Leutschen. Er ist Dirigent des Veenkoloniaal Symfonie Orkest in Veendam und war bereits in vielen deutsch-niederländischen Begegnungen involviert. Das Stück, auf das Leutscher die internationale Gruppe bei der Probe vorbereitete, ist „In C“ von Terry Riley, 1964 komponiert. „Ein ganz großes Erlebnis mit einer eigenen Identität“, wie der Niederländer betont.



Das Stück lässt riesige Freiheiten, da es kaum an feste Regeln gebunden ist. Nur der Ton C ist der gleichbleibende Puls nach dem sich alle Musizierenden richten. Ansonsten dürfen alle Orchestermitglieder die 53 Phrasen mit unterschiedlichem Tempo spielen, wobei Wiederholungen ebenso erlaubt sind. „In C“ entstand im Kontext der Hippiebewegung und soll den Zuhörer musikalisch betören und neue Erlebnisse ermöglichen. Der Intendant der Niedersächsischen Musiktage Anselm Cybinski vergleicht die Wirkung des Liedes mit der eines Narkotikums.

Musik in Peripherie transportieren

Er hofft durch seine Tätigkeit die niedersächsischen Regionen im Rahmen dieses überregionalen Festivals zu verbinden und hochkarätige Musik auch in die Peripherie zu transportieren. Trotz dessen ist er sich der Schwierigkeit, durch die große Distanz bewusst. Für Papenburg habe das Konzert lokale Relevanz und durch die Grenznähe könne eine Gruppe verschiedener sozialer, nationaler und musikalischer Herkunft geschaffen werden, so Cybinski.

Für Elles Niepoth ist es nicht die erste internationale Erfahrung. Sie ist Teil des Chors unter Leutscher in Veendam und war schon bei einem Konzert in Haren mit ihm dabei. Sie sei kein Fan der Minimal Music, aber sie nehme es wie es komme, wie sie sagt. „Zusammen macht es mehr Spaß“, erzählt sie lachend.

Lokale und internationale Musiker

Neben dem Veenkoloniaal Symfonie Orkest aus Veendam, der Educa Sinfonia aus Groningen und Studierenden der Musikhochschule Münster, sind auch das Blasorchester der Realschule Aschendorf und das Akkordeonorchester aus Papenburg beteiligt. Im Prolog wird die US-amerikanische Pianistin Claire Huangci einige klassische Stücke spielen, bevor es nach einer Pause mit „In C“ weitergeht. Das Konzert selbst wird von Gregor A. Mayrhofer dirigiert. Er ist Assistent bei den Berliner Philharmonikern und erster Stipendiat des Sir Simon Rattle Stipendiums.

Auch die Stadt Papenburg schaut voller Vorfreude auf die Veranstaltung. Erster Stadtrat Hermann Wessels (CDU) ist „froh und dankbar für das hervorragende Angebot“, das die Stadt bekommt. Er ist sich sicher, dass das Publikum begeistert sein wird und lobt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Kulturreferent Ansgar Ahlers pflichtet ihm bei und freut sich „regionale Talente auf die Bühne zu bringen“.