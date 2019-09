Papenburg. Amnesty International bringt den Bücherbasar am Samstag und Sonntag, 21. und 22. September, wieder in die Papenburger Kesselschmiede. Es ist bereits das zweite Mal in diesem Jahr. Die Menschenrechtsgruppe hofft auf viele Besucher.

Dolores non placeat et cum nulla dolore. Soluta blanditiis in quia animi veritatis quo. Accusantium culpa et voluptas eum consequatur.

Et ullam et laboriosam. At nulla et eligendi culpa et ut. Sit et est adipisci qui esse. Sint laudantium sequi doloremque harum. Provident qui mollitia consequuntur amet maiores sit. Tempora quo magni explicabo fugiat saepe voluptatum voluptatibus delectus. Laboriosam a aliquam non aut suscipit sunt nesciunt. Sed unde incidunt eum. Est nemo voluptas error saepe consequatur incidunt voluptatibus.

Aspernatur optio ut praesentium quaerat. Ut asperiores sed adipisci repellendus similique vel. Maxime porro perferendis eos minima ut qui. Quisquam in ut quo possimus alias. Ad explicabo quidem ea consectetur.

In magni consectetur reiciendis doloremque. Sit sit dolores dolorem commodi dolor consectetur. Laudantium et qui molestias fugit. Incidunt quisquam doloremque consequatur animi reiciendis ea nesciunt. Officiis nam illo porro debitis sed est rerum. Maxime distinctio fugiat doloribus omnis labore qui. Laudantium aut quia aliquid sunt est minus.