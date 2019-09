Papenburg. Ein auf der Papenburger Meyer Werft tätiges Subunternehmen soll dort osteuropäische Werkvertragsarbeiter ausgebeutet haben. Nun ist beim Amtsgericht Papenburg ein Strafantrag gegen den Geschäftsführer der Firma eingegangen.

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück fordert vom Chef der Subfirma eine Geldstrafe. Das bestätigte der stellvertretende Direktor des Amtsgerichts, Rainer Wesselmann, am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion. Weitere Angaben wollte er unter Verweis auf das laufende Verfahren nicht machen. Zuerst hatte die „Ostfriesen-Zeitung“ über den Strafbefehlsantrag berichtet. Demnach richtet sich dieser gegen den Geschäftsführer der Firma Isofonics mit Sitz in Berlin. Die beantragte Geldstrafe soll sich auf 90 Tagessätze zu 60 Euro, in Summe also 5400 Euro, belaufen.



Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat den Strafbefehl wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in 24 Fällen beantragt. Im Fall eines Schuldspruchs durch die Strafrichterin am Amtsgericht Papenburg hat der Geschäftsführer zwei Wochen Zeit, um dagegen Einspruch einzulegen. Dann käme es zu einer Anklage mit Hauptverhandlung vor Gericht.

Das Subunternehmen soll Sozialabgaben für geleistete Arbeitsstunden nicht an Sozialversicherungsträger wie die Rentenkasse abgeführt haben. Deshalb hatte die Staatsanwaltschaft Ende 2018 einen Vermögensarrest erwirkt. In einem solchen Fall werden im laufenden Ermittlungsverfahren Vermögenswerte des Betroffenen sichergestellt.

Ins Visier von Ermittlungen war Isofonics geraten, nachdem im April vergangenen Jahres ein rumänischer Werkvertragsarbeiter schwere Vorwürfe gegen das Unternehmen erhoben hatte. Der Mann beklagte unter anderem schlechte Bezahlung, Betrug und Schikane. Die Rede war von systematischem Lohnbetrug und reihenweise nicht bezahlten Überstunden.

Die Meyer Werft hatte daraufhin die Düsseldorfer Kanzlei Freshfields-Bruckhaus-Deringer mit Recherchen beauftragt. Ergebnis: Es gebe keine Belege für die systematische Ausbeutung von Werkvertragsarbeitern durch das Subunternehmen. Die Werft hatte deshalb entschieden, vorerst weiter mit der Firma zusammenarbeiten. Die Kooperation solle erst dann beendet werden, wenn es nachweislich zu Verstößen zu Lasten von Mitarbeitern komme.

Auch Zoll und Staatsanwaltschaft schalteten sich ein. Die Behörden ermittelten unter anderem wegen Geldwäsche, Verstoßes gegen das Mindestlohngesetz, das Arbeitszeitgesetz sowie besagten Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt.

Der Rechtsanwalt von Isofonics hatte gegenüber unserer Redaktion im September 2018 eingeräumt, dass dessen Geschäftsführer ein Bußgeld an den Zoll gezahlt habe – dem Vernehmen nach in fünfstelliger Höhe. Dies habe jedoch nichts mit den öffentlich erhobenen Mitarbeiter-Vorwürfen zu tun gehabt. Vielmehr sei es um die korrekte Bewertung von Arbeitszeiten gegangen.

Im Dezember hatte ein ehemaliger Isofonics-Mitarbeiter vor dem Arbeitsgericht Lingen wegen unbezahlter Überstunden geklagt – ohne Erfolg.

