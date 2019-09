Duo Gegenwind präsentiert in Papenburg "Weltklassik am Klavier" CC-Editor öffnen

Das "Duo Gegenwind" macht am Samstag in der Reihe "Weltklassik am Klavier" Halt in Papenburg. Foto: Aram Poghozsyan

Papenburg. Das Konzert "Weltklassik einmal anders - Schwanensee und Hummelflug" gibt es am Samstag, 14. September 2019, um 17 Uhr in der Villa Dieckhaus, Hauptkanal rechts 72 in Papenburg, zu hören.