Auf einer Fahrt auf einem traditionellen Holzkahn mit Fährmann konnten die Teilnehmer die Natur des Spreewaldes genießen. Foto: CDU-Senioren Aschendorf-Hümmling

Papenburg. Für 43 CDU-Senioren vom Kreisverband Aschendorf-Hümmling ging es auf eine Spreewald-Fahrt in den Osten. Während eines Zwischenstopps in Potsdam hatten die Senioren die Möglichkeit, das Schloss Sanssouci und die Parkanlagen zu besichtigen, danach ging es ins Hotel in Cottbus.