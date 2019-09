Papenburg. Der Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer (SKFM) beteiligt sich am "Tag der Wohnungslosen". Am Mittwoch, 11. September 2019, erhalten Wohnungslose im Haus Arche ein kostenloses Mittagessen, jeder Interessierte kann für zwei Euro an dem Mahl teilnehmen.

"Etwa eine Million Menschen sind in Deutschland ohne dauerhafte Wohnung. Tendenz steigend", teilt Veronika Wegmann, Sozialarbeiterin beim SKFM in Papenburg, mit. Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit seien "zentrale soziale und gesellschaftliche Probleme", auch in ländlichen Regionen wie dem Emsland oder der Stadt Papenburg.

Grund genug für den SKFM, sich an der bundesweiten Aktion, zu dem der Deutsche Caritasverband und seine Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (KAGW) aufgerufen hat, zu beteiligen. Das Bündnis fordert „10 Taten gegen Wohnungsnot“. Dazu zählen unter anderem mehr Sozialwohnungen (30 Prozent aller Neubauwohnungen), auch bindend für private Immobilienunternehmen, günstiges Bauland, mehr Engagement von Caritas und Kirche beim Wohnungsbau oder mehr Angebote zur Prävention von Wohnungslosigkeit. In Deutschland unterstützen Wegmann zufolge mehr als 400 katholische Einrichtungen und Dienste in ganz Deutschland obdachlose, wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen.

Jedermann kann für zwei Euro teilnehmen

Das Haus Arche des SKFM an der Gutshofstraße 47 bietet deshalb an diesem Tag, also dem 11. September 2019, für alle Betroffenen ein kostenloses Mittagessen im Rahmen des Mittagstisches um 12.30 Uhr an. Betroffene sind solche Menschen, die die Übernachtungsstelle, die ambulante Hilfe oder die Tagesaufenthalte im „Haus Arche“ und „Haus Regenbogen“ für junge Wohnungsloslose nutzen. Auch solche Menschen, die wohnungslos waren oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind, lädt der SKFM zu dem Mittagessen ein. Teilnehmen dürfe indes Jedermann, betont Veronika Wegmann. Für diese Gäste werden zwei Euro fällig.

Ziel des gemeinsamen Mittagessens sei nicht nur, die Betroffenen satt zu machen, sondern sie auch aus der Isolation zu holen und Gemeinschaft erleben zu lassen, betont die Sozialarbeiterin. Den Mittagstisch bereiten Ehrenamtliche des SKFM vor. Wer sich daran beteiligen möchte, erreicht Veronika Wegmann unter Telefon 04961-66078-153 oder E-Mail wegmann@skfm-papenburg.de.

