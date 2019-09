Papenburg. In der Stadt Papenburg gibt es einen weiteren Fall der hochansteckenden und für den Menschen gefährlichen Masern-Erkrankung. Eine Mitschülerin der 18-jährigen Berufsschülerin, bei der im August der Virus nachgewiesen wurde, hat sich angesteckt.

Darüber informierte am Freitag der Landkreis Emsland. "Die jetzt Betroffene hatte sich vor wenigen Wochen bei der ursprünglich erkrankten Schülerin angesteckt", heißt es in der Mitteilung. Die junge Frau werde bereits medizinisch behandelt. Beide Betroffenen sind Schüler der Berufsbildenden Schulen (BBS), Fachrichtung Hauswirtschaft und Soziales. Das Alter der jetzt betroffenen Schülerin teilte der Landkreis nicht mit.

Gegen die jetzt von masern betroffene Schülerin hatte der Landkreis bereits nach dem Fall im August ein Betretungsverbot für die Schule und weitere Gemeinschaftseinrichtungen ausgesprochen, weil bei ihr kein Impfschutz vorlag. Daher gab es keinen Kontakt mit weiteren Mitschülern und es mussten keine weiteren Untersuchungen in der Schule am Fahnenweg durchgeführt werden. "Kontakte in Gemeinschaftseinrichtungen konnten für diesen Fall ausgeschlossen werden, da ein Betretungsverbot galt", betont die Kreisbehörde.

(Weiterlesen: Berufsschülerin aus Papenburg an Masern erkrankt)



15 der insgesamt 22 Mitschüler der 18-Jährigen, bei der die Masern-Erkrankung im August festgestellt worden war, mussten in der Folge zu Hause bleiben. Sie waren nachgeimpft worden und mussten eine dreiwöchige Frist verstreichen lassen, bis sie die Berufsschule wieder betreten dürfen. Die übrigen sieben Mitschüler, bei denen der Impfschutz noch "frisch" war, durften weiterhin zur Schule gehen.

Kontaktpersonen ohne ausreichenden Impfschutz

Alle Personen, mit denen die jetzt betroffene Schülerin im privaten Umfeld zu tun hatten, wurden untersucht und ihr Impfstatus überprüft. "In einigen Fällen wurde im familiären Umfeld der Impfstatus aktualisiert beziehungsweise wurden Impfungen erstmals durchgeführt", so der Landkreis. Das heißt, es wurden Kontaktpersonen entdeckt, die nicht oder nicht ausreichend gegen Masern geimpft waren.

(Weiterlesen: Lehrerin darf nach Masern-Fall in Papenburg wieder in Schule)



Anzeige Anzeige

Masern sind meldepflichtig. Die Erkrankung ist ansteckend und wird durch Viren ausgelöst. Symptome sind hohes Fieber, Husten und Schnupfen sowie Entzündungen im Nasen-Rachen-Raum und der Augen-Bindehaut. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bildet sich erst nach einigen Tagen der typische Hautausschlag, der im Gesicht und hinter den Ohren beginnt und sich dann über den ganzen Körper ausbreitet. Der Ausschlag geht mit einem erneuten Fieberanstieg einher und geht nach drei bis vier Tagen wieder zurück. Es kann aber auch zu Komplikationen wie MIttelohrentzündung, Lungenentzündung oder oder sogar einer gefährlichen Gehirnentzündung kommen. Anfällig dafür sind vor allem Kinder unter fünf Jahren und Erwachsene.

Landkreis erinnert an Impfung

Der Landkreis Emsland betont in der Mitteilung von Freitag daher auch noch einmal die Wichtigkeit eines Impfschutzes gegen Masern. Ansprechpartner seien hierfür die niedergelassenen Hausärzte. "Mit zwei Impfungen liege ein vollständiger Schutz vor einer Masernerkrankung vor", betobt die Behörde. Nähere Information zum Thema Impfungen sind ebenfalls beim Landkreis Emsland, Ansprechpartnerin Inga Abeln, unter der Telefonnummer 05931/441200 erhältlich.

(Weiterlesen: Rasanter Anstieg bei gemeldeten Masernfällen weltweit)