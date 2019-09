Aschendorf. Auf Einladung der Grünen und der Bürgerinitiative (BI), die sich gegen die geplanten Hähnchenmastställe in Aschendorf gebildet hat, haben Experten im Gasthof Tepe über artgerechte Tierhaltung und Ethik informiert und diskutiert. Mit rund 100 Zuhörern war die Debatte sehr gut besucht.

Gerechnet hatten die Organisatoren mit knapp der Hälfte an Besuchern, sodass noch zahlreiche weitere Stühle in den Saal des Gasthofs gebracht werden mussten. Auf dem Podium Platz nahmen neben Moderator Werner Henseleit, dem Kreisvorsitzenden der Grünen, die Vorsitzende der BI, Mareike Kowalczyk, der Kassenwart der BI, Manfred Bertelmann, Wolfram Höhn, Mitglied im Landesvorstand des BUND Niedersachen, Heinrich Völkering, Institut für Theologische Zoologie Münster und Christian Meyer, ehemaliger niedersächsischer Landwirtschaftsminister und Landtagsmitglied.

Klare Worte vom Ex-Minister

Vor allem Meyer war es, der klare Worte zum Thema Tierwohl, Tierhaltung und Umweltschutz fand und Struktur in die Debatte brachte. Als "Wischi-Waschi-Label" bezeichnete er beispielsweise die jetzt beschlossene freiwillige Kennzeichnung von Fleisch. "Barbarisch und pervers" sei das Töten von männlichen Küken in der Eierproduktion. In der Hähnchenmast würde bei 85 Prozent der Tiere Antibiotika verabreicht, das Verfüttern von Soja aus Südamerika (Stichwort Brände im Regenwald) weit verbreitet. Erfolge bei Eiern (höhere Preise durch Boden- und Freilandhaltung) würden zeigen, dass sich alternative Haltungsformen lohnen.









Erste Aktivitäten der Bürgerinitative

Von den ersten Aktivitäten der BI nach der Gründung Ende Juni berichtete Mareike Kowalczyk. Mehrere Arbeitsgruppen wurden gebildet. Eine befasst sich mit der Erarbeitung einer Liste, die zeigen soll, wo sich in der Region Betriebe befinden, die artgerecht Tiere halten und entsprechendes Fleisch oder andere Produkte verkaufen. Ein Gespräch mit dem Landwirt, der an der Bokeler Straße sechs Ställe für bis zu 240.000 Hähnchen bauen will, habe noch nicht stattgefunden. Eine Offenlage der Pläne durch die Stadt Papenburg ist noch nicht erfolgt, Einsprüche also noch nicht möglich.





Mensch verzehrt 1094 in seinem Leben

Zahlen über den Fleischkonsum nannte Heinrich Völkering vom Institut für Theologische Zoologie Münster, in dem Theologen und Biologen überwiegend zum Thema „Bewahrung der Schöpfung“ forschen und lehren. 1094 Tiere verzehre ein Mensch in seinem Leben, genauer gesagt 945 Hähnchen, je 46 Schweine und Puten, 37 Enten, zwölf Gänse und je vier Rinder und Schafe. "Jede Sekunde werden in Deutschland 24 Tiere geschlachtet, 750 Millionen im Jahr, weltweit 65 Milliarden. Mit Verweis auf die Bibel sagte er: "Der Mensch steht dem Tier in der Schöpfungsgeschichte in nichts nach. Beide sind Mitgeschöpfe. Der Mensch muss deshalb als Hüter der Mitgeschöpfe auftreten, nicht als Herrscher und sollte so die Haltungsbedingungen ausrichten." Eine Stallanlage, in der mehr als zwei Millionen Tiere im Jahr "durchgeschleust" werden sollen wie in Bokel, sei mit diesem Wissen "ethisch nicht vertretbar".

Bio-Landwirt fordert Preisanpassungen

In der Debatte mit dem Publikum das Wort ergriff auch Everhard Hüsemann. Der Landwirt lebt mit seiner Frau Elke sowie den drei Töchtern Christiane, Henrike und Wiebke in Nordhorn-Hesepe. Er begann konventionell mit 60 Zuchtsauen und stieg 1992 auf ökologische Landnutzung um. Er forderte, dass sich der Preis für konventionell und biologisch erzeugtes Hähnchenfleisch aufeinander zu bewegen müsse. Derzeit ist letztgenanntes etwa drei mal so teuer.

Ex-Landwirtschaftsminister Christian Meyer zog am Ende ein positives Fazit: "Die Debatte und die Zahl der Besucher heute Abend zeigt: Es bewegt sich etwas in Sachen Ernährung und Tierhaltung. Das stimmt mich hoffnungsvoll."