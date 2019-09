Papenburg. Das erste September-Wochenende im nördlichen Emsland hat wieder einiges zu bieten. Die Veranstaltung reichen von einem Weinfest über viel Musik bis hin zu der Gesprächsrunde "Die Bibel und der Wein" mit Bischof Franz-Josef Bode.

Papenburg Kultur präsentiert am Freitag, 6. September 2019, um 20 Uhr in der Kesselschmiede das Indra Rios-Moore Quartett. Mit ihrem 2015 von Larry Klein produzierten Debüt-Album „Carry My Heart“ wurde Indra Rios-Moore international bekannt. Unter dem Eindruck der Flüchtlingskrise und der Wahl Donald Trumps entstand ihr aktuelles Album „Heartland“ als ein Statement für Optimismus und Hoffnung. Karten kosten an der Abendkasse 22 Euro.

Im Theater Forum Alte Werft in Papenburg gibt es am Samstag, 7. September, um 16 Uhr das Familienkonzert „The Square of Mr. Sax“. Nach Angaben des Veranstalters ist „The Square of Mr. Sax“ eine schwungvolle Parade voller Witz und Situationskomik, die in Bearbeitungen für Saxophonquartett musikalisch einen Bogen von Bach und Rossini über Mendelssohn Bartholdy und Ravel bis zu Charles Mingus und Antônio Carlos Jobim schlägt. Tickets kosten an der Tageskasse 18 Euro.

Weinfest in der Alten Drostei

Zum ersten Mal findet am Freitag, 6. September, und Samstag, 7. September, von 18 bis 22 Uhr an der Alten Drostei am Hauptkanal in Papenburg ein Weinfest statt. Nach Angaben des Veranstalters können die Gäste zwischen 50 bis 60 Weinsorten wählen.

Am Samstag, 7. September, steigt um 20 Uhr im Aschendorfer Heimathaus die 5. Benefiz-Rocknacht. Der Erlös kommt dem Förderverein "Brise" der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Marien-Hospitals in Aschendorf zugute. Auf der Bühne werden die Bands „Twist of Fate“, „O.K.Kuper“, „Charmana“ und „The New Acclerators“ stehen. Alle verzichten nach Angaben der Veranstalter auf ihre Gage. Die musikalische Bandbreite reicht von Metal über Punk und Indie-Rock bis hin zu Rock. An der Abendkasse kosten die Karten 10 Euro. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

400 historische Fahrzeuge in Lehe

Zum 9. Oldtimer-Trecker-Treffen laden die Leher Kröchen Klütker von Freitag, 6. September, bis Sonntag, 8. September, nach Lehe ein. Auf dem Freigelände beim „Struven Hus“ werden an diesen Tagen nach Angaben des Vereins mehr als 400 historische Fahrzeuge zu sehen sein.

Im Klostergarten von Schloss Clemenswerth in Sögel geht die Veranstaltungsreihe „Die Bibel und der Wein“ in eine Neuauflage. Am Sonntag, 8. September, wird der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode mit Pater Edmund vom Kapuzinerkloster Clemenswerth von 15 bis 16.30 Uhr über Gott und die Welt diskutieren. Ebenfalls am Sonntag lädt die Freiwillige Feuerwehr Sögel ab 11 Uhr zu einem „Tag der offenen Tür“ ein.

„Laut, lauter, Lahn“ mit Schäfer Heinrich

In Lahn wird am Samstag, 7. September, und Sonntag, 8. September Kirmes gefeiert. Von 11 bis 15 Uhr gibt es bei der Turnhalle am Samstag eine Kinderkirmes und um 19 Uhr lädt die Band „Silvermoon“ im Festzelt zum Tanz ein. Am Sonntag heißt das Motto ab 10 Uhr „Laut, lauter, Lahn“. Beim Schlagerfrühschoppen werden die Schlagersängerin Marry und Schäfer Heinrich erwartet.

In Breddenberg-Heidbrücken wird am Samstag, 7. September, und Sonntag, 8. September, Erntedank gefeiert. Am Samstag, startet das Fest um 15 Uhr im Festzelt mit einem Erntedank-Gottesdienst. Um 20 Uhr beginnt der Tanz unter der Erntekrone mit der Band „Live Time“. Am Sonntag startet der Ernteumzug um 13 Uhr durch die Hümmling-Gemeinde.

Diskothek in Burlage öffnet erstmals

Am Samstag, 7. September, öffnet um 22 Uhr erstmals die Diskothek Tigris in Burlage in der Forststraße ihre Tore. In Dörpen findet am Samstag, 7. September, in der Diskothek Stricker ab 22 Uhr das „Saisonopening“ mit DJ Re-Lay und DJ Chris Decay statt. In der Diskothek Limit in Ihrhove heißt das Motto am Freitag, 6. September, „Indie versus Hip Hop“ und am Samstag „I won´t do what u tell me“. Start ist jeweils um 23 Uhr.