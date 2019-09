Papenburg. Im Kino Papenburg startet am Donnerstag, 5. September 2019, der Horror-Film „Es Kapitel 2“ nach einem Roman von Stephen King. Die VHS-Filmrolle geht mit dem Thriller „Geheimnis eines Lebens“ in die neue Kinowoche.

Es ist 27 Jahre her seit sich die Kinder der Kleinstadt Derry dem Monster "Es" begegneten und scheinbar besiegten. In „Es Kapitel 2“ dämmert dem als Bibliothekar arbeitenden Mike Hanlon (Isaiah Mustafa) allerdings nach und nach, dass "Es" zurück ist.

Hanlon bittet seine einstigen Freunde Bill Denbrough (James McAvoy), Beverly Marsh (Jessica Chastain), Ben Hanscom (Jay Ryan), Richie Tozier (Bill Hader), Eddie Kaspbrak (James Ransone) und Stanley Uris (Andy Bean) zurück nach Derry zu kommen, da in einer Mordserie alles darauf hinweist, dass "Es" in Form des sadistischen Clowns Pennywise (Bill Skarsgård) erneut sein Unwesen treibt.

Die VHS-Filmrolle zeigt am Montag, 9. September, und Mittwoch 11. September, jeweils um 17 und 20 Uhr „Geheimnis eines Lebens“: Joan Stanley (Judi Dench) lebt als Rentnerin in einem malerischen englischen Dorf. Erst als der MI5 plötzlich bei Stanley auftaucht, um sie zu verhaften holt sie ihre Vergangenheit wieder ein. Sie hat während des Zweiten Weltkrieges für die britische Regierung für ein geheimes Nuklear-Forschungsprojekt gearbeitet und soll während dieser Zeit brisante Geheimnisse an die Sowjetunion weitergegeben haben.