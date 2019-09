Papenburg. Als Hans-Dieter Müller aus Wilhelmshaven mit noch nicht einmal 17 Jahren die Schule verließ, packte er zusammen mit seinem Vater zu Hause den Seesack. Gemeinsam fuhren Vater und Sohn nach Brake, wo der Jugendliche als Schiffsjunge auf dem Segelschiff "Selma Borries" anheuerte. Das war 1958. Schon während seiner aktiven Zeit auf See, begann Müller mit dem Modellschiffbau. Jetzt sind seine Modelle in Papenburg zu sehen.

Bis 2001 fuhr Müller aktiv zur See. Seine letzte Fahrt machte er als Offizier auf der "Cap San Diego". Der heute 78-jährige erinnert sich noch gut an dieses Schiff. "Ich habe es maßstabsgerecht nach den Originalplänen, die ich mir als Kopie besorgt hatte, nachgebaut. Etwa fünf bis sechs Monate, so schätzt er, hat er mit dem Modellbau dieses Schiffes zugebracht. "Es ist auch das letzte Schiff, das ich gebaut habe", sagt er. Insgesamt habe er im Laufe der Jahre 42 große Modellschiffe gefertigt, die nun alle als Dauerausstellung im Arkadenhaus und in der Alten Drostei betrachtet werden können. Außerdem sind zehn ebenfalls von ihm gebaute Buddelschiffe und verschiedene und originalgetreue Leuchttürme zu sehen sowie diverse Erinnerungsstücke aus der Seefahrt.

Noch gut erinnert er sich an seine Zeit auf der "Selma Borries". Das Segelschiff konnte 260 Tonnen fassen, weiß Müller, "wir brachten Holz von Bornholm nach Papenburg oder ins Ruhrgebiet." Ein Jahr verdingte er sich als Moses auf dem Einmaster. Danach zog es ihn als Jungmann auf die "La Paloma", später heuerte er als Leichtmatrose und dann als Matrose auf verschiedenen Schiffen an. Er bildete sich fort und schlug die Laufbahn eines nautischen Offiziers ein. Für die Reederei Laeisz aus Hamburg fuhr er auf Bananendampfern. Dieser Schiffstyp hat es ihm noch heute angetan. "Die waren richtig schnell und schnittig", berichtet er. Sechs Jahre pendelte er zwischen Nord- und Südamerika hin und her. "Ich habe 92 Mal den Panama-Kanal durchquert", erinnert er sich. Natürlich hat er auch einen Bananendampfer als Modell gebaut.

Dank der Seefahrt hätte er die ganze Welt bereist - "bis auf Nordkorea", fügt er hinzu. Auch hätte er die verschiedensten Schiffstypen gefahren oder selber als Kapitän gesteuert. "Frachtschiffe, Tankschiffe, Stückgutfrachter - es waren die unterschiedlichsten Typen", berichtet er. Nur einen Schiffstyp mag er gar nicht und hat ihn auch nie gefahren: "Containerschiffe sind nicht meins", verrät er. Bis 1983 hätte seine erste aktive Laufbahn auf See gedauert. Die Gebrüder Herms als Gründer des Ems Centers hätten ihn zurück nach Papenburg geholt. Dort sei er zehn Jahre als "Hausinspektor", wie er sagt, eingesetzt gewesen. Doch dann zog es ihn wieder auf See – bis er 2001 von der "Cap San Diego" abheuerte.

"Meine Frau und ich hatten nie Streit, weil ich nie da war" Hans-Dieter Müller über sein Rezept für eine langjährigen Ehe

Seither ist er Rentner im "Unruhestand", wie er schmunzelnd erklärt. Seit mehr als 50 Jahren ist er mit einer Hamburgerin, die seit Jahrzehnten in Papenburg lebt, verheiratet. "Meine Frau und ich hatten nie Streit, weil ich nie da war", nennt er sein Rezept für eine langjährige Ehe. Er sei immer auf Achse gewesen und jetzt, wo er seine Modellschiffe gut untergebracht weiß, möchte er wieder auf Tour. "Ich fahre in Kürze nach Polen und Russland", nennt Müller seine nächsten Ziele. Abschließend erklärt er eine weitere Besonderheit seiner Modellschiffe: "Sie sind alle mit Fernlenkung und Motoren ausgestattet, wassertauglich und können gefahren werden."