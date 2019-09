Papenburg. Nach dreijähriger Ausbildung hat das Marien-Hospital in Papenburg 23 Absolventen der Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflege die Abschlusszeugnisse feierlich die Zeugnisse überreicht.

Wie es in einer Pressemitteilung des Marien-Hospitals heißt, kommen vier Absolventen vom Krankenhaus Ludmillenstift in Meppen. 14 der neuen Pflegefachkräfte wurden vom Marien-Hospital in eine Anstellung übernommen.

Broschen geweiht

Der Kurs erhielt zunächst in der Kapelle des Hospitals seine Broschenweihe. „Sie haben den Menschen Sonne gebracht“, gratulierte Pastoralreferent Wilfried Nee den Absolventen. Er führte zusammen mit dem Seelsorgeteam Schwester Siji Poruthukaran und - stellvertretend für Pastor Dietmar Vogt - Pastor Ralf Maennl durch den Gottesdienst.

Das Motto des Abends stand unter einem Zitat des schottischen Dramatikers James Matthew Barrie, Schöpfer von Peter Pan: „Wer in das Leben anderer Menschen Sonnenschein bringt, bekommt davon auch etwas ab.“

Mehr als Blutdruck messen

Sonnenschein bringen, heiße aber nicht nur Infusionen legen, Patienten begleiten und Blutdruck messen, betonte Nee. Dazu gehöre auch das Zuhören, Wertschätzung, Freude und Kompetenz. Und wer diese Sonnenstrahlen zu anderen Menschen bringe, bekomme auch etwas zurück.

Auch Schulleiterin Hedwig Rode gratulierte den neuen Pflegekräften zur bestandenen Prüfung. „Nun beginnt für Sie ein neuer Lebensabschnitt.“ Der Pflegeberuf sei kein „Nullachtfünfzehn-Job“. Die beruflichen Chancen der Absolventen seien hervorragend. „Ich wünsche mir, dass Sie sich Ihres Wertes bewusst sind. Denn gute Mitarbeiter sind die wichtigste und knappste Ressource“, sagte Rode.

"Gute Aufstiegsmöglichkeiten"

Die Geschäftsführerin des Marien-Hospitals, Veronika von Manowski, wünschte den Absolventen alles Gute für die Zukunft. Pflegedirektorin Marita Bäcker wünschte den Absolventen unter anderem gute Aufstiegsmöglichkeiten im Beruf und eine stetige Weiterentwicklung. Glückwünsche überbrachte auch stellvertretender Ärztlicher Direktor Doktor Thomas Klapperich. Heiner Butke (CDU), erster stellvertretender Bürgermeister der Stadt Papenburg, war es nach eigenem Bekunden wichtig, den Pflegefachkräften für den täglichen Einsatz zu danken. "Es ist toll, dass junge Menschen in diesen Beruf gehen", betonte er.



Die Absolventen:

Gesundheits- und Krankenpfleger: Jerra Albers (Bockhorst), Erik Blome (Rhede), Katharina Böse (Moormerland), Henrik Dill (Aschendorf), Deike Freerks (Westoverledingen), Stefanie Hummeldorf (Meppen), Andre Jansen (Esterwegen), Carina Kampen (Lathen), Imke Pohlmann (Heede), Sophia Schnieders (Lehe), Diana Schustow (Papenburg), Heike Stevens (Surwold), Saskia Wiebe (Westoverledingen).

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger: Jasmin Anton (Emden), Stefanie Davids (Westoverledingen), Deborah Detmers (Südbrookmerland), Michelle Lechner (Surwold), Johanna Löschen (Papenburg), Louisa Nolte (Papenburg).