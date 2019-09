Papenburg/Rostock. Die Neptun Werft in Rostock-Warnemünde hat bereits zum dritten Mal im Jahr 2019 ein Maschinenraum-Modul innerhalb der Meyer-Werft-Gruppe ausgeliefert. Das Schwimmteil für das Kreuzfahrtschiff "Odyssey of the Seas", das im Herbst 2020 abgeliefert werden soll, erreichte am frühen Dienstagabend Papenburg.

Mit Hilfe von zwei Schleppern verließ das 140 Meter lange und 42 Meter breite schwimmfähige Floating Engine Room Unit (FERU) am vergangenen Donnerstag (29. August 2019) das Schiffbauunternehmen in Warnemünde, teilte die Werft mit. Nach mehrtägiger Überführung auf dem Seeweg erreichte das FERU am Sonntag zunächst Emden und wurde am Dienstag über die Ems zur Meyer-Werft in Papenburg gezogen. Eigentlich sollte das Manöver bereits am Montag stattfinden, wurde dann aber auf Dienstag verschoben. In der Mittagszeit legte das Bauteil mit Unterstützung der Schlepper Finn und Gruno IV in Emden ab, erreichte die Dockschleuse gegen 17 Uhr und passierte das Bauwerk gegen 18 Uhr.

Die "Odyssey of the Seas" wird für die Reederei Royal Caribbean International gebaut und ist ein Schwesterschiff der im April 2019 in Papenburg fertiggestellten "Spectrum of the Seas". "Einmal mehr erweist sich die Neptun Werft damit als wichtiger und zuverlässiger Partner innerhalb der Meyer-Gruppe", heißt es in der Mitteilung.

Die "Odyssey of the Seas" wird nach Fertigstellung 347 Meter lang sein. Mehr als 4000 Passagiere können in den 2090 Kabinen an Bord auf den 18 Decks des Schiffes der"Quantum-Ultra"-Baureihe untergebracht werden. Zum ersten Mal werden auf dem Luxusliner nach Angaben der Meyer Werft sogenannte „virtuelle Balkone“ in Innenkabinen verbaut. Zu finden sein wird auch ein North Star, bei dem die Mitfahrenden in einer Gondel und mit einem Kran über das Meerwasser schweben können.

Die Kiellegung in Rostock erfolgte Anfang Mai. Seit dem Jahr 1997 gehört die Neptun Werft zur Meyer-Gruppe.

Schwesterunternehmen an der Ostsee

Komplett ausgerüstete Maschinenraum-Module für Kreuzfahrtschiffe liefert die Neptun-Werft auch an die Werft Meyer Turku in Finnland. Dorthin war im Mai 2019 das Maschinenraum-Modul für die derzeit im Bau befindliche "Mardi Gras" von Carnival Cruise Line geschleppt worden. Es war bereits das vierte FERU, das von dem Schwesterunternehmen der Meyer Werft an der Ostsee mit Motoren und Tanks für den Einsatz von umweltschonendem Flüssiggas (LNG) ausgerüstet wurde. „Künftig werden wir überwiegend FERUs bauen, die über die anspruchsvolle LNG-Technologie verfügen“, hebt Manfred Ossevorth, Geschäftsführer der Neptun Werft, in der Mitteilung hervor. Die Neptum Werft und Meyer Turku seien weltweit die ersten Schiffbauunternehmen, die den LNG-Antrieb für Kreuzfahrtschiffe realisieren.

Die Rostocker Werft hat bisher zwölf FERUs gefertigt. Mit dem Bau eines weiteren Maschinenraum-Moduls wurde in der Produktionshalle in Warnemünde inzwischen begonnen. Vorgesehen ist es für das neue Kreuzfahrtschiff "Costa Toscana" der Reederei Costa Crociere, das bei Meyer Turku entstehen wird.

Aktuell stehen 24 Kreuzfahrtschiffe im Auftragsbuch der Meyer-Gruppe. Die Neptun-Werft beschäftigt 600 Mitarbeiter, bei der Meyer Werft in Papenburg sind es aktuell rund 3500 eigene Kräfte.