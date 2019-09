Papenburg. Druckfrisch und voll mit kreativen Angeboten für Jung und Alt, so kommt das neue Programmheft der Papenburger Kunstschule Zinnober daher. Zusammen mit den Kunstdozenten hat das Zinnober-Team die 77-seitige Broschüre für das Kursjahr 2019/2020 vorgestellt.

„Unser neues, vielfältiges und buntes Programm beginnt Mitte September. Ich bin sehr froh, dass wir zusammen mit unseren großartigen Dozenten ein spannendes Potpourri an Workshops und Kursen anbieten können, bei dem wirklich für jeden etwas dabei sein sollte“, wird Petra Wendholz, Leiterin der Kunstschule, in einer Pressemitteilung der Stadt Papenburg zitiert.

Das Heft im Jahr des 30-jährigen Bestehens der Kunstschule verbindet Altbekanntes mit viel Neuem: „Wir bieten natürlich wieder unsere beliebten Kurse und Workshops an, wie beispielsweise ‚Freilichtmalerei im Stadtpark‘ oder ‚Acrylic Pouring‘. Vor allem sind wir glücklich darüber, dass wir einige neue Kurse, wie ‚Faszination Tiefdruck‘, anbieten und somit auf die Wünsche unserer Teilnehmer reagieren können“, sagt Wendholz. Sogar ein Ausflug zu den niederländischen Nachbarn ins ‚Museum van Papierknipkunst‘ sei mit dabei.

Das neu gestaltete Programmheft beinhaltet nicht nur zahlreiche Workshops und Kurse, sondern stellt auch einige komplett neue Formate und einzigartige Events vor. „Mit ‚Kunst auf Anfrage‘ ist es nun ebenso möglich, dass sich Schulklassen, Kindergärten und auch Unternehmen für verschiedenste Anlässe einen eigenen Kurs zu sich holen“, erklärt Viola Tallowitz-Scharf, stellvertretende Leiterin der Kunstschule. „Und mit unserem mobilen Atelier können wir fast überall einen Platz zum kreativen Arbeiten aufbauen. So können wir bei Projektwochen, Weihnachtsfeiern oder bei Teambildungstagen ein besonderes, flexibles und individuelles Angebot liefern, was bestimmt noch jedem Teilnehmer lange in Erinnerung bleiben wird.“

Eine weitere Neuerung ist die Vorstellung eines besonderen Talents der Kunstschule. „In den letzten 30 Jahren sind einige junge Talente in der Kunstschule herangereift, die mittlerweile erwachsen und künstlerisch tätig sind“, so Wendholz. „In unserem Jubiläumsjahr möchten wir nun damit beginnen, in unserem Programmheft eines unserer aktuellen Talente in einem kurzen Interview vorzustellen. In diesem Jahr ist das die wunderbare Martine Wendt, die mit ihren 15 Jahren schon Außerordentliches geschaffen hat.“ Im Interview erläutere Wendt ihre Begeisterung am Malen und ihre liebsten Projekte.

Los geht das Kursjahr im September mit den Workshops „Keramikschalen“, „Malzauber Zendoodle“, „Freilichtmalerei im Stadtpark“ und „Künstlerische Fotografie“. Die Programmhefte mit den genauen Informationen zu allen Angeboten sind bereits im Stadtgebiet verteilt und an allen bekannten Stellen zu finden. Für alle, die ein Heft zugeschickt haben möchten, bietet die Kunstschule Zinnober auch einen Sendeservice an. Hierfür können Interessierte einfach ihre Adressdaten per E-Mail an kunstschule-zinnober@papenburg.de oder unter Telefon 04961 82324 abgeben. Alternativ ist das Heft auch digital als PDF-Datei zum Herunterladen auf der Homepage www.kunstschule-zinnober.de zu finden. Workshop- und Kursanmeldungen nimmt die Kunstschule ab sofort entgegen.