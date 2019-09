Flachsmeer. Das hat es noch nicht gegeben: Beim Benefizkonzert der Rockband "Hearts Fear" in Flachsmeer zugunsten des Papenburg-Westoverledinger Vereins Nyeri Kinderhilfe sind mehr als 19.000 Euro erlöst worden - so viel wie bisher noch nie.

Bei dem Konzert vor gut vier Wochen, das unter dem Motto „Tweede maal bi´t Kapitaal!" über die Bühne ging, spielte die Band nach Angaben des Vereins exakt 19.061,39 Euro ein.

Mit dem Geld, das jetzt in Form eines symbolischen Schecks übergeben wurde, finanziert die Nyeri Kinderhilfe ihre Arbeit in einem Haus für Straßenkinder und Aidswaisen in der Stadt Nyeri in Kenia. "Hearts Fear" haben nach Angaben des Vereins bereits mehrfach hohe Summen für die Kinderhilfe eingespielt.

Bei dem nun übergebenen Betrag handele es sich um den Konzertreinerlös aus Umsatz und Spenden. Den Scheck überreichte die Band zusammen mit Vertretern der Raiffeisenbank Flachsmeer, vor dessen Gebäude das Konzert stattgefunden hatte.

Vorsitzender Nikolaus Nordmann zeigte sich hocherfreut. „Wir möchten uns bei allen Gästen und insbesondere bei allen freiwilligen Helfern bedanken, die dieses Benefizkonzert zu einem solchen Erlebnis gemacht haben“, sagte Nordmann. Besonders danke er zudem der Band, die sich erneut zu 100 Prozent für den guten Zweck eingesetzt habe.