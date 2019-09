Einbrecher in Papenburg erbeuten Schmuck und Geld CC-Editor öffnen

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in Papenburg. Symbolfoto: Gerd Schade

Papenburg. Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Papenburg haben Einbrecher Schmuck und einen größeren Bargeldbetrag erbeutet. Das teilte die Polizei am Montag mit.