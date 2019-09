Papenburg. Mit einem ganztägigen Familienfest hat der Sportverein Blau-Weiß Papenburg am Sonntag die Veranstaltungsreihe anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums beendet. Die gut besuchte Feier im Obenender Sportpark stellte nach Angaben des Vorstandes zugleich den Höhepunkt der Geburtstagsaktivitäten dar und wartete unter anderem mit der Verlosung von zwei neuen Autos auf.

Auftakt des Jubiläumsprogramms war ein Gastspiel des Bundesligisten SV Werder Bremen gewesen, das im Mai mehr als 4000 Zuschauer an das Obenende gelockt hatte. Ein Open-Air-Konzert, das den ehrenamtlichen Helfern in den Vereinen gewidmet war, blieb aufgrund des schlechten Wetters hinter den Erwartungen zurück. Gestern hingegen fanden viele Vereinsmitglieder und ein großer Teil der Bevölkerung den Weg in das Stadion.



Nach der Begrüßung durch den Vereinsvorsitzenden Thomas Abbes beglückwünschte Bürgermeister Jan Peter Bechtluft den Verein zu seinem Jubiläum. Die gegen vielfachen Widerstand durchgeführte Fusion der beiden Traditionsvereine FC Germania 08 und SV Amisia 09 im Jahr 1994 habe sich als richtig erwiesen, befand der Chef des Rathauses. Der Antritt als Einheit stelle sich positiv dar, was sich unter anderem an der 1. Mannschaft ablesen lasse, die in der Landesliga spielt und im laufenden Spieljahr den Klassenerhalt sicherstellen will.

Ein großes Lob sprach er den ehrenamtlich tätigen Vereinsmitgliedern sowie den Trainern und Betreuern in der Jugendarbeit aus. Hier würden nicht nur Freizeit, sondern auch eine ganze Menge Nerven und viel Geld investiert, um den Nachwuchs von PC und Playstation wegzulocken und zu körperlicher Fitness zu führen. Einen guten Namen habe sich Blau-Weiß darüber hinaus in der Inklusion von Sportlern mit Handicaps und in Bezug auf die Integration von Mitbürgern mit Migrationshintergrund gemacht.

Auch der stellvertretende Vorsitzende des emsländischen Kreisverbandes vom Niedersächsischen Fußballverband, Hermann Wilkens, der den Verein selbst mehrere Jahre geleitet hatte, sprach von einem "tollen Klub, der sich allen Schwierigkeiten in den Anfangsjahren zum Trotz hervorragend entwickelt" habe. Wenn man die Rechtsvorgänger hinzurechne, dann stehe Blau-Weiß heute für 111 Jahre Fußballspielen in der Kanalstadt, so Wilkens.

Allein im Jugendbereich spielen etwa 30 Mannschaften, von denen die älteren Jahrgänge in der Bezirksliga agieren. Im vergangenen Jahr zählte der Verein mehr als 600 aktive Fußballer in 41 Mannschaften. Am Punktspielbetrieb nehmen zudem sieben Tischtennisteams und eine Dart-Abteilung mit drei Mannschaften teil.

Die Jubiläumsfeier beinhaltete neben einem Fotoshooting die Vorstellung aller Mannschaften sowie der Vereins-App und des Online-Shops. Darüber hinaus wurden Torwandschießen, Dart-Fußball und eine Hüpfburg aufgeboten. Für die Verpflegung der Gäste wurde gesorgt.

Am Nachmittag fand ein Fußballspiel statt zwischen den „Blau-Weiß Kickers“, einer aus Spielern mit und ohne Behinderung bestehenden Inklusionself, und einer Auswahlmannschaft von Rat und Verwaltung der Stadt Papenburg. Anschließend erfolgte die Ziehung der Gewinner der mit einem Gesamtwert von rund 30.000 Euro bezifferten Tombola, für die der Verein rund 40.000 Lose verkauft hatte. Vorgestellt und erstmals zum Verkauf angeboten wurde eine 150 Seiten umfassende Chronik des Vereins.