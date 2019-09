Die Feuerwehr löschte den Brand. Foto: Kristina Müller

Papenburg. Der Brand einer Hecke auf einem Privatrundstück an der Richter-Bueren-Straße in Papenburg, bei dem auch ein Carport in Flammen aufging, ist beim Hantieren mit einem Gasbrenner zwecks Unkrautvernichten ausgelöst worden. Das teilte die Polizei am Wochenende mit.