Papenburg. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag versucht, im Vorraum der Postbank-Filiale in Papenburg einen Tresor aufzubrechen. Das Vorhaben scheiterte. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten am Wochenende weiter mitteilte, flüchteten sie vom Tatort. Die Filiale befindet sich im Zuge der Straße "Am Stadtpark" in Höhe des Kreisverkehrs.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.