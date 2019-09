Erstmals Weinfest an Alter Drostei in Papenburg CC-Editor öffnen

Präsentieren das 1. Weinfest an der Alten Drostei in Papenburg: (v.l.) Kevin Lückmann (Geschäftsführer Arkadenhaus), Ralf Nee (Agentur Haptik), Günter Heibült (Betriebsleiter Alte Drostei) und Bernd Schoo (Team Arkadenhaus). Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Papenburg. Zum ersten Mal findet am 6. und 7. September 2019 an der Alten Drostei am Hauptkanal in Papenburg ein Weinfest. Die Veranstaltung ist der Startschuss für einen regelmäßigen Restaurantbetrieb in dem alten Amtshaus, das zu den ältesten Gebäuden der Fehnstadt zählt.