Der Chor „Clara Voce“ präsentiert am Freitag, 6. September, in der St.-Antonius-Kirche in Papenburg sein Programm „Song of Praise“. Foto: Ensemble „Clara Voce“/Christof Mattes

Papenburg. Zeitgenössische Chormusik und Gesänge der Heiligen Hildegard von Bingen intoniert das Ensemble „Clara Voce“ aus Bingen am Rhein am Freitag, 6. September 2019, in der St.-Antonius-Kirche in Papenburg. Das Konzert beginnt um 21 Uhr.