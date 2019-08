Papenburg. Viel Musik gibt es am Wochenende im nördlichen Emsland mit einem Festival und mehreren Konzerten. Zudem warten weitere Feste auf Besucher.

Papenburg startet am Freitag, 30. August, mit dem Old Shipyard Festival ab 20 Uhr ins Wochenende. In der Stadthalle im Forum Alte Werft werden ab 20 Uhr Stefanie Heinzmann und Joris auftreten. Im Anschluss an das Festival wird ein DJ für eine große After-Show-Party auflegen. Restkarten sind zum Preis von 35 Euro zuzüglich Bearbeitungsgebühren in der Geschäftsstelle der Ems-Zeitung, Am Stadtpark 35, oder bei Papenburg Marketing (PMG), im Zeitspeicher, Ölmühlenweg 21, erhältlich.

Am Samstag, 31. August, spielt ab 18 Uhr die „The Greg Dacks Band“ im Woodstock-Stil vor dem Zeitspeicher am Ölmühlenweg. Laut Papenburg Kultur spielt die Band Lieder von Janis Joplin, Jimi Hendrix und dem Creedence Clearwater Revival. Das kostenlose Konzert findet draußen statt und bildet den Abschluss der „Woodstock Vision“-Ausstellung im Zeitspeicher. Die Ausstellung bleibt bis 20 Uhr geöffnet.

Am Sonntag, 1. September, tritt ab 17 Uhr der Violinist Iskandar Widjaja in der Nikolaikirche auf. Widjaja ist nach Angaben des Veranstalters Preisträger zahlreicher, internationaler Wettbewerbe und wird in Papenburg Bachsonaten spielen. Er tritt gemeinsam mit dem Zen-Meister Jion Blonstein auf. Der 1981 in Transnistria geborene Blonstein ist Zen-Meister, spiritueller Therapeut und ehemaliger Mönch. Auf seiner zehnjährigen Reise durch Japan, Indien, Nepal, Mexiko, Russland, Kanada, Hawaii, USA und Israel traf er auf Lehrer verschiedenster geistiger Richtungen. Seine Erfahrungen, besonders aber seine Jahre als Zen Mönch in den japanischen Klöstern, prägen seine Arbeit und sein Leben.

Unter der Überschrift „30 Jahre Ökohof – Mut zu Neuem“ steht am Sonntag der Tag des Offenen Hofes des Sozialen Ökohofes St. Josef in Papenburg. Die Veranstaltung auf dem Bioland-Betrieb an der Straße Am Seitenkanal beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst. Das Programm läuft bis 17 Uhr.

Ebenfalls am Sonntag lädt Blau-Weiß Papenburg zum Familientag ein. Ab 11 Uhr werden sich hier alle Mannschaften des Vereins präsentieren, es gibt einen Livemusiker, Kinderbelustigung, Getränke- und Speisestände. Auch die Sponsoren des Vereins sind mit Info-Ständen vor Ort. Um 15 Uhr werden die Gewinner der Preisverlosung gezogen, die seit dem Frühjahr läuft. Außerdem soll an diesem Tag die etwa 130-seitige Vereinschronik präsentiert werden.

In Lathen wird von Freitag bis Montag die 100. Lathener Kirmes gefeiert. Den Start macht eine After-Work-Party vor dem Veranstaltungszentrum, Markt 7, am Freitag, auf der das Free-Steps-Orchestra die Besucher musikalisch auf die Kirmes einstimmen wird. Das eigentliche Kirmesprogramm beginnt am Samstag um 14 Uhr auf dem Erna-de-Vries-Platz. Die offizielle Eröffnung der 100. Lathener Kirmes nimmt gegen 16 Uhr Bürgermeisterin Luise Redenius-Heber mit dem Anstich eines Fasses Freibier vor. Am Kirmessonntag lädt der Lathener Einzelhandel in der Zeit von 13 bis 18 Uhr zu einem Einkaufsbummel in die Fachgeschäfte ein. Am Montag findet ab 11 Uhr ein Frühschoppen mit Musik und Mittagessen im Zelt statt.

Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der Kolpingkapelle Sögel werden die Musiker am Samstag in Kombination mit dem Ehrenamtsfest der Gemeinde Sögel ein Open-Air-Konzert auf dem Marktplatz veranstalten. Beginn ist um 17 Uhr mit einem Gottesdienst auf dem Marktplatz. Wie die Organisatoren weiter mitteilen, wird die LED-Wand auf dem Marktplatz im Abendprogramm mit einbezogen. Eine eigens für diesen Abend angefertigte Kulisse wird mit dem Sonnensegel, der gemeindeeigenen Bühne und dem Lichtspiel in den umliegenden Bäumen für eine außerordentliche Atmosphäre sorgen. Das Publikum selbst wird zum Mitsingen per Textvorlage eingeladen. Zudem wird es ein gastronomisches Angebot geben.

Am Sonntag findet von 14 bis 17 Uhr ein Falknertag auf Schloss Clemenwerth statt. Um 15 Uhr startet die Flugshow, bei der der Zuschauer Wissenwertes zur Lebensweise und zum Verhalten der Vögel erhält. Der Eintritt ist frei.

In Neudersum gibt es am Samstag die "Schlemmermeile der Dorfregion". Das erste gemeinsame Fest der Dörfer Walchum, Dersum und Kluse startet um 14.30 Uhr an den Schützenhallen der jeweiligen Dörfer mit einer Fahrradtour. Um 15 Uhr ist Treffpunkt am Heimathaus Walchum. Von dort geht es gemeinsam nach Neudersum. Ankunft dort ist um 17 Uhr geplant, wo dann die Schlemmermeile eröffnet wird.

In der Diskothek Limit in Ihrhove wird am Freitag, 30. August, die "Fette Fete mit Fat-Tina" und am Samstag die "Bad Taste Party" gefeiert. Beide Abende starten um 23 Uhr. In Neulehe heißt das Motto in der Diskothek Steffens am Samstag, 31. August, ab 22 Uhr "Beach-Party - Jetzt ist Schluss mit Langeweile".