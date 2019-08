Herbrum. In einem Waldgebiet im Papenburger Ortsteil Herbrum hat es am Mittwochnachmittag auf einer Fläche von drei Hektar im Bodenbereich gebrannt. Die Papenburger Feuerwehren waren mit 70 Personen im Einsatz und konnten das Feuer nach etwa drei Stunden endgültig ablöschen.

