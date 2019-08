Die Woodstock-Ausstellung im Papenburger Zeitspeicher läuft noch bis zum 2. September. Foto: Selma Wollert

Papenburg. Vor 50 Jahren ging in Bethel, einem kleinen Ort im US-Staat New York, das historisch bedeutendste Musikfestival, das jemals stattfand, zu Ende. Spuren davon sind noch wenige Tage in Papenburg zu sehen.