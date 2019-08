Papenburg. Das Amtsgericht Papenburg hat einen 32-jährigen Mann aus dem nördlichen Emsland wegen Besitz und Weitergabe von kinder- und jugendpornografischem Material zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung verurteilt. Der Angeklagte hatte zuvor ein vollumfängliches Geständnis abgelegt.

